«الهوية وشؤون الأجانب» تحتفي بالمتفوقين من أبناء الموظفين

في إطار عام المجتمع، واحتفاءً بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب مبادرة مجتمعية تحت شعار «رواد الغد من إرث الأمس»، لتكريم أبناء الموظفين المتفوقين من طلبة الثانوية العامة، وذلك تقديراً لتميزهم وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية.

أُقيمت الفعالية بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من مساعدي المدير العام وأهالي الطلبة المتفوقين. وأكد الفريق المري أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دعم ورعاية الطلبة المتفوقين يعزز ثقافة التميز والريادة، ويجسد التزام الإدارة بتشجيع الكفاءات الواعدة التي ستقود مسيرة التنمية والتطور في الإمارات.

وأعرب العميد عبد الصمد حسين البلوشي مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، عن فخره بإنجازات أبناء الموظفين، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرتهم التعليمية، ودعماً للأسر التي كانت شريكاً أساسياً في هذا النجاح.

كما شدد على أن الابتكار والتميّز في التعليم هما الأساس الذي تُبنى عليه الأوطان، والإدارة ملتزمة بدعم هذه الطاقات الطموحة. وعبّر الطلبة المكرمون وأولياء أمورهم عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعد حافزاً قوياً لمواصلة التفوق والنجاح، وتعزز روح المثابرة والاجتهاد في سبيل تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.