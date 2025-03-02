جامعة الشارقة تضيء على الطاقة والاستدامة

برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، انطلقت بمقر الجامعة فعاليات المؤتمر الدولي حول «الأعمال والطاقة والاستدامة: التعاضد من أجل مستقبل مستدام» (ICBES 2025) والذي استمرت جلساته على مدار يومين. وهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الاتجاهات العلمية والبحثية في مجالات ريادة الأعمال والطاقة والاستدامة، وذلك من خلال جلسات علمية وورش عمل تفاعلية تجمع نخبة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم. وفي كلمته كمتحدث رئيسي خلال الجلسة الافتتاحية قدم الشيخ عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان، عرضاً تعريفياً حول الاستدامة وأهمية تبني ممارسات صديقة للبيئة.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الباحثين وقادة الأعمال وصانعي السياسات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تواصل جامعة الشارقة ريادتها كأحد مراكز التميز في الاستدامة وريادة الأعمال. من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور معمر بالطيّب، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى أن المؤتمر يجمع مشاركين من 13 دولة، مما يسهم في إثراء النقاشات حول الاستدامة.