«أرض المواهب» تنظم زيارة لطلبة جامعيين إلى شرطة دبي

نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، زيارة لطلبة جامعة «ميدلسكس دبي» إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن مبادرة «أرض المواهب» التي أطلقها المجلس بهدف تعريف طلبة التخصصات العلمية في الشرطة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الجامعات والكليات عفي الواقع العملي، وتوفير فرص تعلم تفاعلية لهم تعزز تفكيرهم النقدي والتطبيق العملي للمفاهيم الأكاديمية في المستقبل.

وزار الوفد الطلابي إدارة علاقة الموظفين، وإدارة البعثات والاستقطاب، ومركز تحليل الموارد البشرية في الإدارة العامة للموارد البشرية، واطلع على آليات العمل والمهام المنوطة بها في مجال رفد شرطة دبي بالكوادر البشرية المتميزة.

كما وزار الوفد مركز القيادة والسيطرة ، وتعرف إلى إدارة أماكن تواجد الدوريات، وآلية سرعة الاستجابة للبلاغات، ثم زار الوفد الطلابي الإدارة العامة لحقوق الإنسان واطلع على التخصصات العملية فيها.

كما زار مركز البحث والتطوير، واستمع لشرح حول المركز، والبيئة التي يوفرها في مجال تعزيز الابتكار على مستوى القوة، ثم اختتم جولته بزيارة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ، وتعرف إلى مختلف تخصصات العلوم الجنائية وتطبيقاتها العملية.