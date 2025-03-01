محمد القاسم: محطة ملهمة لترسيخ الريادة التربوية

أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الإماراتي للتعليم يمثل مناسبة وطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة تعليمية رائدة، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن هذا اليوم يضفي زخماً لمسيرة التعليم الوطني، ويدفعها نحو مزيد من التميز والابتكار، ترسيخاً لمكانة الدولة بوصفها مركزاً تعليمياً متقدماً.

وأشار إلى أن هذا اليوم هو فرصة للاحتفاء بجهود كوادر الميدان التربوي وكل العاملين في قطاع التعليم، تقديراً لعطائهم ودورهم المحوري في بناء أجيال المستقبل، كما أنه يشكل حافزاً لمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في قطاع التعليم.