هزاع بن زايد: دور مهم للأسرة والمجتمع في الارتقاء بالعملية التعليمية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أهمية دور الأسرة والمجتمع ككلّ في المساهمة بالارتقاء الدائم بالعملية التعليمية بما يصون التنمية المستدامة ويحقق أهدافها.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: في «اليوم الإماراتي للتعليم» خالص التقدير للقائمين على هذا القطاع الحيوي الذي لطالما نهض على أسس راسخة من التطوير المستمر المواكب لأحدث التطورات العالمية، ونشدّد على دور الأسرة والمجتمع ككلّ في المساهمة بالارتقاء الدائم بالعملية التعليمية بما يصون التنمية المستدامة ويحقق أهدافها.