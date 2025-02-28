محمد بن راشد: نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على اهمية العلم كقيمة أساسية للنجاح، مشيرا سموه إلى القفزة التي حققتها الإمارات، من جامعة واحدة خرجت 472 طالباً إلى أكثر من 80 جامعة تخرج عشرات الآلاف سنوياً وأكثر من 1000 مدرسة.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : " تحتفي بلادنا بـ #اليوم_الإماراتي_للتعليم.. نحتفي بالقفزة التي حققتها بلادنا .. من جامعة واحدة خرجت 472 طالب بحضور زايد طيب الله ثراه… إلى أكثر من 80 جامعة تخرج عشرات الآلاف سنوياً وأكثر من 1000 مدرسة يدرس فيها مليون وسبعمائة ألف طالب".

وأضاف سموه " نحتفي بالعلم كقيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية ".

وختم سموه "ونحتفي بأننا نتعلم ونعلم كل يوم … كي تستمر هذه المسيرة" .