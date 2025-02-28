«دبي للرعاية الخاصة» يستعرض مواهب طلابه

أقام مركز دبي للرعاية الخاصة حفله السنوي محتفياً بالمواهب والإبداع، حيث شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، ومسؤولين من شرطة دبي وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الجليلة، ومستشفى الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع، كما حضر الحفل عدد من أولياء أمور الطلاب وداعمي المركز الذين لطالما كانوا جزءاً من مسيرته.

وافتتحت الدكتورة مهشيد صالحي، مديرة مركز دبي للرعاية الخاصة، الأمسية بكلمات عبرت فيها عن فخرها الكبير بتطور الطلاب وإنجازاتهم الفنية، وأوضحت أن هذا الحدث لم يكن عرضاً فنياً فحسب، وإنما أيضاً كان بمنزلة تكريم لروح التحدي والإبداع التي يتحلى بها الطلاب، فتمكنوا من إحياء سحر السينما بعروض موسيقية ورقصات وتمثيل أظهرت عزيمتهم وإصرارهم، كما أكدت أن الدعم المستمر والتشجيع القوي لهما دور أساسي في مساعدتهم على التغلب على التحديات وتحقيق إمكاناتهم الكامنة.

ورحب الدكتور عبدالله الخياط، رئيس مجلس إدارة المركز، بالضيوف الكرام وعبّر عن امتنانه العميق لدعمهم المستمر، مشيداً بإصرار الطلاب وجدد الثناء على الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل في المركز لضمان بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والابتكار.

وعبر مشاهد سينمائية رائعة، عبر الطلاب عن مجموعة متنوعة من المشاعر، مزينين عروضهم بالموسيقى المختارة بعناية والديكورات المتميزة والأزياء التي تم تصميمها في داخل المركز، وبهذه العروض، أظهر الطلاب تطورهم الشخصي وزيادة ثقتهم بأنفسهم، في رحلة تعلم مستمرة كانت جزءاً لا يتجزأ من تجربتهم.