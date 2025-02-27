«التربية»: دوام المدارس الحكومية عن بُعد خلال أيام الجمعة في رمضان

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «رمضان مع الأسرة»، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تخصيص يوم الجمعة للعمل على أنشطة تعزز من التلاحم الأسري وترسخ قيم الشهر الفضيل إضافة إلى التركيز على تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة.

وبينت الوزارة أنه سيتم تحويل دوام الطلبة أيام الجمعة في شهر رمضان إلى نظام التعلم عن بُعد، وذلك لجميع الطلبة في المدارس الحكومية ليعمل الطلبة على الأنشطة في منازلهم بالتشارك مع أولياء الأمور وذلك ضمن أجواء رمضانية وأسرية داعمة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير أجواء أسرية ومجتمعية ملهمة في الشهر الفضيل تسهم في ترسيخ قيم هذه المناسبة في نفوس الأبناء بما يدعم تماسك الأسر واستقرارها وبما يعزز كذلك روح التآلف والتناغم بين أفراد المجتمع، وبما يتيح لهم كذلك الاستفادة المثلى من أجواء الشهر الفضيل المفعمة بالقيم النبيلة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة التي سيبدأ تطبيقها بدءاً من أول جمعة في شهر رمضان تشمل جميع الطلبة باستثناء الطلبة ممن تم اعتماد جداول اختباراتهم في أيام الجمعة في شهر رمضان، فسيتم عقد الاختبارات في موعدها حضورياً أيام الجمعة طبقاً لما هو مقرر في الجداول المعتمدة سابقاً.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تستهدف الطلبة فقط فيما ينتظم دوام الكوادر التربوية في المدارس أيام الجمعة في شهر رمضان كالمعتاد، مشيرة في السياق ذاته إلى إمكان استقبال الطلبة في المدارس أيام الجمعة في شهر رمضان في حال رغب أولياء الأمور في ذلك شريطة إيصال أبنائهم من وإلى المدرسة، وستقوم الكوادر التربوية باستقبال الطلبة ومواصلة يومهم الدراسي بحسب جداولهم المدرسية المقررة.