«أدب التراث العربي» يستعرض دور التكنولوجيا في خدمة «لغة الضاد»

نظم قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي الأول «أدب التراث العربي: قراءة حداثية ورقميات إبداعية»، الذي عقد على مدار يومي 24 و25 فبراير الجاري 2025.

جاء ذلك تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وبحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية رئيس مجمع اللغة العربية في أبوظبي، وأحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، ونخبة من المفكرين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وألقى معالي زكي أنور نسيبة كلمة أكد فيها أن الاهتمام باللغة العربية وتعزيز مكانتها ليس مجرد مسؤولية ثقافية، بل هو ركن أساسي في مسيرة البناء الحضاري. وأوضح أن اللغة العربية تمثل جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وأن المحافظة عليها واستثمارها في مجالات الإبداع الرقمي يعكس رؤية مستنيرة تعيد للغة العربية مكانتها وتضيف إليها روح العصر، كما أشار معاليه إلى أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لتعزيز البحث الأكاديمي في مجالات اللغة العربية وآدابها، من خلال الجمع بين القراءة الحداثية التي تتناول النصوص التراثية بمناهج نقدية معاصرة.

في حين تحدث معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن دور التكنولوجيا في خدمة اللغة العربية، مستعرضاً مراحل تطور استخدامها منذ السبعينيات حتى الوقت الحالي، وأهمية الذكاء الاصطناعي في دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها الثقافية.

من جانبه، شدد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية رئيس مجمع اللغة العربية في أبوظبي، على أهمية اللغة العربية في بناء الهوية الثقافية وتعزيز التواصل الحضاري.