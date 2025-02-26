100 ابتكار في معرض جامعة خليفة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن عزمها استعراض أكثر من 100 ابتكار متميّز في النسخة الثانية من معرض البحوث والابتكار 2025 في جامعة خليفة، الذي ينعقد 27 فبراير 2025 وبدعوة عامة للجمهور بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات.

وتسهم هذه الابتكارات باستقطاب عدد من المستثمرين وروّاد القطاع الصناعي، لما تتمتع به من تكنولوجيات حديثة وإمكانات تجارية كبيرة وقابلية للتوسع والتطوير في السوق، إضافة لتماشيها مع رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية.

ويعكس معرض البحوث والابتكار في جامعة خليفة لهذا العام، والمفتوح للجميع، دور جامعة خليفة كمؤسسة بحثية رائدة في دولة الإمارات في مجالات الاستكشاف والابتكار والتسويق العلمي، كما يضم جميع الشركاء في القطاع الصناعي ومؤسسات القطاع الحكومي. ويستعرض المعرض ثلاث مناطق رئيسة هي، المشاريع البحثية والتطبيقات الصناعية والشركات الناشئة.