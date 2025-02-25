إطلاق «برنامج دبي للطلبة المتميزين» في 28 مدرسة خاصة بدبي

أعلنت «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» بالتعاون مع «مؤسسة صندوق المعرفة» عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من برنامج دبي للطلبة المتميزين للعام الدراسي القادم (2025 - 2026) في 28 مدرسة خاصة توفِّر 415 مقعداً دراسياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين بالصفوف من الأول إلى العاشر أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى بمنح دراسية تغطي 50 % من الرسوم الدراسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الإمارة بما يواكب أهداف استراتيجية التعليم 2033.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين من حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي التسجيل في البرنامج للعام الدراسي القادم 2025 – 2026 في الفترة بين 24 فبراير – 10 مارس 2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ويوفر برنامج دبي للطلبة المتميزين خيارات تعليمية متنوعة للعائلات الإماراتية على مستوى المنهاج التعليمي، والموقع الجغرافي، والرسوم الدراسية، حيث تضم قائمة المدارس المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج للعام الدراسي القادم 6 مدارس خاصة ضمن فئة «متميز»، و14 مدرسة في فئة «جيد جداً»، و8 مدارس في فئة «جيد»، وتطبق هذه المدارس مناهج تعليمية متنوعة.

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يؤكد برنامج دبي للطلبة المتميزين التزام دبي بالاستثمار في مستقبلها عبر تمكين طلبتها الإماراتيين المتفوقين من الحصول على خيارات تعليمية عالية الجودة، حيث يعزز توسيع عدد المدارس المشاركة في البرنامج من دورنا في تزويد الأجيال الإماراتية الناشئة بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة للمشاركة الإيجابية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات».

وأضافت: «تعكس هذه المبادرة التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لدعم رؤية دبي المستقبلية ضمن استراتيجية التعليم 2033 وأجندة دبي الاجتماعية، كما توفر فرصة استثنائية للعائلة الإماراتية للحصول على التعليم عالي الجودة».

وفي سياق متصل، أبرمت المدارس المشاركة في البرنامج حزمة من اتفاقيات التعاون للعام الدراسي القادم 2025 – 2026، بما يدعم أهداف استراتيجية التعليم في دبي الرامية إلى تمكين الطلبة الإماراتيين عبر توفير تعليم عالي الجودة يعزِّز إنجازاتهم التعليمية .

ويشترط لالتحاق الطالب بالبرنامج أن يكون إماراتي الجنسية ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة في الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف العاشر أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى، وألا يكون الطالب مُسجَّلاً في نفس المدرسة أو المجموعة التعليمية المُدرجة في البرنامج، كما يُشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل 90 % وما فوق في المنهاج التعليمي الأمريكي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم.

أما منهاج البكالوريا الدولية، فيشترط حصوله على درجة (5)، ودرجة «B» في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، مالك التصريح التعليمي لمدرسة دبي هايتس أكاديمي: ملتزمون برعاية الطلبة الإماراتيين المتفوقين على مدار رحلتهم التعليمية، وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل في دولة الإمارات. نحن فخورون بالمشاركة في هذا البرنامج الرائد، وأعرب عن تطلعه إلى استقبال المزيد من الطلبة الإماراتيين المتميّزين خلال الأعوام القادمة.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة تعليم: نتطلع إلى المشاركة في هذه المبادرة الرائدة للعام الثاني على التوالي، ومواكبة رؤية دبي للابتكار والنمو والتميز التعليمي، والمساهمة في تشكيل الجيل القادم من القادة والمبتكرين.

فرص تعليمية

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: تفتخر مجموعة جيمس للتعليم بمواصلة شراكتها مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تقديم النسخة الثانية من برنامج دبي للطلبة المتميزين، الذي يوفر للطلبة الإماراتيين المتميزين فرصة الحصول على تعليم عالمي المستوى في المدارس الخاصة.

وقالت بونام بهوجاني، الرئيس التنفيذي في مجموعة اينوفينتشرز: نحن فخورون بكوننا جزءاً من برنامج دبي للطلبة المتميزين وتقديم الدعم للطلبة الإماراتيين المتميزين وتنمية إمكاناتهم وإعدادهم لقيادة وإلهام الأجيال القادمة، ونجدد التزامنا بتمكين العقول الشابة لتصبح محركات للابتكار والتغيير الإيجابي.

وأعرب إبراهيم عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي عن سروره بالمشاركة في برنامج دبي للطلبة المتميزين للسنة الثانية على التوالي، في إطار الالتزام بببناء مجتمع من المتعلمين الشغوفين والواثقين مدى الحياة.

وأكدت د. فرح السراج، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مؤسسة الفطيم التعليمية، على الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز الفرص التعليمية للشباب الإماراتي، لافتة إلى التزام مؤسسة الفطيم التعليمية بدعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وقال نافين فالراني، المدير التنفيذي في أركاديا للتعليم: «يسعدنا الانضمام كشريك مساهم في برنامج الطلبة المتميزين في دبي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من النمو التعليمي والفرص في دبي، ويعزز قدرات الطلبة المتميزين في مدرستنا التي توفر تعليماً عالي الجودة لطلبتها، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق رؤية دبي كمركز تعليمي عالمي المستوى». وقال آجاي راجيندران، الرئيس التنفيذي لمدرسة نورث لندن كوليجيات – دبي: «لقد أثبتت مدرستنا مكانتها كمدرسة ذات أداء عالٍ وسمعة متميزة، حيث توفر فرص تعلُّم استثنائية لطلابها تمكِّنهم من الازدهار والنمو.

وقال كريستوفر ستون، الرئيس الأكاديمي لمدرسة الإمارات الدولية: نحن فخورون بكوننا جزءاً من برنامج دبي للطلبة المتميزين. وباعتبارنا أقدم مدرسة في دبي تطبق منهاج البكالوريا الدولية، فإننا ملتزمون بتزويد الطلبة الإماراتيين بإمكانية الوصول إلى تعليم عالمي المستوى في نظام البكالوريا الدولية.