4 جامعات بالإمارات ضمن أفضل 500 عالمياً

شهدت الجامعات الإماراتية تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية لعام 2025، حيث انضمت أربع جامعات إلى قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، (جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة خليفة وأمريكية الشارقة) في إنجاز يعكس الاستثمار الاستراتيجي في التعليم والبحث العلمي.

وأكد تقرير جديد لشركة «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بعنوان «تعزيز تصنيف الجامعات لدعم تنمية رأس المال البشري»، أن الإمارات ودول الخليج تستطيع البناء على هذا التقدم عبر التركيز على جودة التدريس، وتأثير الأبحاث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً لتصنيف (QS World University Rankings 2025)، فإن الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان حققت قفزات كبيرة في التصنيف العالمي، مدفوعة بجهودها في إصلاح التعليم، وتعزيز تمويل البحث، والتعاون الدولي.

وتصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة المشهد، حيث تقدمت 29 مركزاً لتصل إلى المرتبة 261 عالمياً، ما يُبرز الاستثمار في البحث العلمي كعامل رئيس في تحسين التصنيف.

ولضمان استمرار هذا التقدم، أوصى التقرير بضرورة تحسين جودة التدريس عبر تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج الدراسية، إلى جانب زيادة حجم وتأثير الأبحاث متعددة التخصصات، بالإضافة إلى الانفتاح الدولي من خلال استقطاب أساتذة عالميين، وتعزيز التبادل الطلابي، وبناء شراكات أكاديمية دولية، علاوة على تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير براءات اختراع، وإعداد المناهج لتتوافق مع احتياجات السوق.