«حمدان بن راشد للعلوم» تكرم الفائزين بجوائز «مبتكرون»

كرّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الفائزين بجوائز مسابقة «مبتكرون 2024» في دورتها السابعة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر المؤسسة.

وكرم معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، 21 فائزاً في المسابقة، كما افتتح المعرض المصاحب للحفل، الذي أقيم في قسم «فاب لاب» بالمؤسسة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حرص المؤسسة على دعم المواهب الشابة في مجال الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا.

وتم تكريم فريق مشروع عبوري Aboory الذي تقدم به كل من عبد الله أحمد الحمادي وفاطمة رشيد عوض وهو عبارة عن نظام مبتكر لسلامة معابر المشاة مصمم لتعزيز أمان المشاة والحيوانات الأليفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وأضواء مختصة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب فريق مشروع MindSync وتقدم به كل من محمد عدنان محمد وأردزين ناتانيل أومالدي وهو عبارة عن سوار معصم قابل للارتداء مزود بمستشعرات ذكية وكاميرا الهاتف الذكي لتحليل البيانات الفسيولوجية وتعابير الوجه.

وكُرّم فريق مشروع Modu-shade والذي تقدم به كل من نبيل نديم القاضي وآلاء صلاح عبد العزيز ويوسف راسم الشاقي، وهو نظام تظليل ذكي مرن يتميز بتصميمه القابل للتكيف الذي يسمح بتركيبه بسرعة وسهولة استبدال المكونات حسب الاحتياجات الموسمية أو الفعاليات في الصيف.

وتم تكريم الفائزين بالجوائز التشجيعية، وشملت «جائزة استدامة» و«جائزة الخدمة المجتمعية»؛ وفاز بجائزة الاستدامة كل من بشاير سالم الزعابي وريم أحمد غالب عن مشروعهما Falaj وهو عبارة عن حل متكامل للزراعة الحديثة يجمع بين جهاز متطور وتطبيق برمجي شامل لتحسين إدارة المزارع، بينما فاز بجائزة الخدمة المجتمعية مشروع HAUBS والذي تقدم به كل من محمد المجتبى هشام وإبراهيم كريم الدين وهو عبارة عن جهاز ونظام يترجم هذه الإشارات إلى أوامر.

كما مُنحت شهادات مشاركة لثلاثة مشاريع شملت مشروع SafeWave وهو عبارة عن سوار معصم يمكنه اكتشاف الغرق في مراحله المبكرة من خلال جمع البيانات من عدة مستشعرات، والتي يتم معالجتها بعد ذلك بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي.

كما تم منح شهادة مشاركة لمشروع «قاهر الفيضانات» وأنجزه كل من حمزة محمد قرعان ومنى علي اللوغاني، ويهدف إلى معالجة مشكلة الفيضانات المتكررة في الإمارات الشمالية من خلال تصميم نظام مبتكر يعيد توجيه مياه الفيضانات إلى آبار جوفية موزعة بشكل مناسب داخل المناطق المتأثرة.

وتم منح شهادة مشاركة لمشروع Acoustic Cleaning of solar panel (التنظيف الصوتي للألواح الشمسية) وقدمه كل من محمد براء عدنان وجمال عمر بشر وفرزان صديقي وزين كمال ريسان وهو عبارة عن نظام لاكتشاف وإزالة الغبار عن الألواح الشمسية باستخدام الموجات الصوتية.