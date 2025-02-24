الثانية عالمياً والأولى محلياً.. هيئة المعرفة تُكرم مدرسة البحث العلمي

كرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، 24 طالباً وطالبة من مدرسة البحث العلمي بعد نجاحهم في الفوز بالمركز الثاني عالميًا في بطولة MakeX التي أقيمت في الصين والمركز الأول محليًا في مسابقة "مبرمج 50".

واستقبلت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أبطال الإمارات من طلاب مدرسة البحث العلمي داخل مقر الهيئة، وحرصت على الإشادة بهم وبأدائهم المُشرف في المسابقات المحلية والعالمية التي مثلوا فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان فريق الروبوتكس بمدرسة البحث العلمي قد نجح في الفوز بالمركز الأول في بطولة "مبرمج 50" التي أقيمت في سبتمبر الماضي في فئة Starter.

كما حصد الفريق المركز الأول في المسابقة الدولية MakeX التي أقيمت في أبوظبي خلال نوفمبر الفائت، بعد تحقيق أعلى مجموع نقاط خلال منافسة فرق عدة من بينها لبنان والهند.

وتلقى الفريق دعوة للمشاركة في بطولة العالم MakeX في الصين، وكان الفريق الوحيد من الإمارات العربية المتحدة الذي نجح في التأهل إلى التصفيات النهائية، قبل أن يتمكن من الفوز بالمركز الثاني عالمياً على مستوى جميع الدول المشاركة.

وتدعم مدرسة البحث العلمي طلابها في مجال الروبوتكس والابتكارات التقنية، لحرصها الدائم على إعداد نُخبة في مختلف المجالات، يمتلكون القدرة على المنافسة عالمياً والحضور دائماً على منصات التتويج.