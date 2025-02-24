بحث التعاون بين جامعتي دبي وماليزيا

التقى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، وفد جامعة ملكة التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد علي بن محمد رستم، حاكم ولاية ملكة الماليزية ورئيس الوفد، بحضور الدكتورة ماسيلا قمر الدين، رئيسة الجامعة، ومحمد عمران محمد صدق، قنصل ماليزيا في دبي.

تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في المجالات البحثية والتكنولوجية وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة في التخصصات المختلفة، ومنها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتدريب المهني، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بين الجامعتين لمدة فصل أو عام أكاديمي كامل، وتم الاتفاق على أن يتم خلال ديسمبر المقبل توقيع مذكرة تفاهم في ماليزيا بين الجانبين.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والأستاذ الدكتور واثق منصور، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات.

وقام الوفد بجولة في كليات ومراكز ومختبرات الجامعة، وقدم الدكتور البستكي نبذة تعريفية للوفد الزائر عن الجامعة ومبناها الذكي والمستدام ومختبراتها وبرامجها ومراكزها البحثية وتخصصاتها العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة تضم كلية دبي لإدارة الأعمال وكلية الهندسة تقنية المعلومات وكلية القانون، وأن كلية الهندسة تتميز بأنها تجمع بين الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات بما يجعلها فريدة على مستوى دولة الإمارات في هذا المجال.