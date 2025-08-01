"التلال للأزياء" تطلق مبادرة "سفراء الغد" لدعم الطلاب بزي إماراتي أصيل بأسعار رمزية

أعلنت شركة التلال للأزياء، الاسم الرائد في مجال الأزياء الرجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة مجتمعية نوعية تحت اسم "سفراء الغد". تهدف المبادرة إلى دعم طلاب المدارس والجامعات عبر توفير زي إماراتي أصيل وأنيق بأسعار رمزية تناسب مختلف المراحل الدراسية.

تُقام المبادرة في جميع فروع "التلال" في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2025، وتأتي في إطار التزام الشركة الراسخ بتعزيز الهوية الوطنية ودعم حضور الزي الإماراتي كجزء لا يتجزأ من البيئة التعليمية.

تتضمن المبادرة قائمة أسعار مخفّضة بشكل كبير، تشمل جميع المراحل الدراسية:

80 درهماً للطلبة حتى الصف الرابع.

110 دراهم من الصف الخامس حتى الصف الثامن.

140 درهماً من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر.

160 درهماً لطلبة الجامعات.

وتؤكد "التلال" أن الأقمشة المشمولة في هذا العرض الخاص هي من تشكيلتها الفضية و البرونزية، مع ضرورة إبراز بطاقة الطالب عند الشراء للاستفادة من هذه الأسعار.

تُعد هذه الخصومات غير المسبوقة، والتي لم تشهدها الشركة منذ أكثر من 25 عاماً، تأكيداً لحرص "التلال" على تقديم الدعم المجتمعي الفعال ومساندة أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

من جانبه، صرّح السيد عبد السلام حسن، المدير العام لشركة التلال للأزياء، قائلاً: "نؤمن في التلال بأن الانتماء الوطني ينبع من أدق التفاصيل، والزي الإماراتي ليس مجرد زي مدرسي، بل هو تجسيد حي لهويتنا وثقافتنا. من خلال مبادرة 'سفراء الغد'، نسعى جاهدين لضمان أن يبدأ طلابنا عامهم الدراسي بمظهر يعكس أصالتهم، وبسعر يضمن أن يكون في متناول الجميع."

تدعو شركة "التلال للأزياء" جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى زيارة فروعها خلال الفترة المحددة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم 800 (83525) ‎