جامعة الشارقة وفيوري تعقدان شراكة في مجال الإعلام والتعليم

وقعت جامعة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع وكالة الأخبار المصورة في الجنوب العالمي «فيوري»، والتي تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون لتعزيز الفرص الأكاديمية والمهنية والبحثية في إنتاج المحتوى المرئي وخدمات البث.

بموجب مذكرة التفاهم، تتعاون جامعة الشارقة وViory في مشاريع بحثية مختلفة وأنشطة مشتركة تشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. بالإضافة إلى تدريب للكوادر على تقنيات إنتاج الفيديو المتقدمة، كما ستتيح فرص تدريب عملي للمساعدة في إعداد الجيل القادم من محترفي الإعلام المتعدد.

وقال الدكتور صالح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع: "تمثل المذكرة علامة فارقة في ربط الأوساط الأكاديمية بالصناعة. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة التي تمتلكها Viory، نمكّن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس من تطوير مهاراتهم في سرد القصص بطريقة تعكس العالم الذي نعيشه اليوم".

وعلّق البروفيسور جايرو لوغو أوكاندو، عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، قائلاً: "تعزز هذه الشراكة برامجنا الأكاديمية والبحثية، وتوفر لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس تدريبًا عمليًا في تقنيات إنتاج الفيديو المتقدمة. أنا متحمس للفرص التي توفرها هذه المذكرة لطلابنا ومجتمع الشارقة بأسره."

وقالت زلايهو صديقوفا، المدير العام لشركة Viory: "نحن سعداء بالتعاون مع جامعة الشارقة، المؤسسة التي تشاركنا الشغف بسرد القصص والابتكار." وأضافت: "لا تعزز هذه الاتفاقية مهمتنا في تقديم محتوى فيديو عالي الجودة فحسب، بل توفر أيضًا تجربة عملية قيّمة للمحترفين الإعلاميين الطموحين من خلال ورش العمل المستهدفة والمبادرات البحثية وبرامج التدريب العملي."