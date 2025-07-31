نادي الإمارات العلمي يؤهل 320 طالباً بمهارات المستقبل

اختتم نادي الإمارات العلمي فعاليات دورته الصيفية لعام 2025، بحفل ومعرض علمي مميز، شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي.

والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري للندوة، والمهندسة مريم بن ثاني عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي العلمي، وجمع غفير من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن العلمي.

وتجوّل الحضور في المعرض العلمي، الذي استعرض مشاريع وابتكارات الطلبة المشاركين، والتي جاءت ثمرة جهود وإبداعات منتسبي الدورة.

وقد بلغ عدد المشاركين في الدورة 320 طالباً وطالبة، بواقع 180 طالباً و140 طالبة، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 27 يوليو 2025، حيث تم تخصيص أسبوعين للطلاب وأسبوعين للطالبات، في أجواء محفزة، ومليئة بالحماس والإبداع.

وقد شمل البرنامج التدريبي المكثف، إشراف 11 مدرباً متخصصاً ومساعدين اثنين، وضم 20 ورشة عمل مبتكرة (10 ورش للطلاب و10 للطالبات)، بالإضافة إلى أكثر من 200 محاضرة تعليمية، غطت مجالات متنوعة من الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المستقبلية، من أبرزها:

الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الكيمياء العامة، الاستدامة، الكهرباء والإلكترونيات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الروبوتات، العالم الصغير، النجارة، والفن التشكيلي.

وفي مشهد مؤثر خلال فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الصيفي 2025، قدّم بلال البدور لفتة استثنائية، عكست عمق رؤية النادي في رعاية الموهوبين وتنمية العقول الوطنية.

حيث استعرض أمام الحضور نموذجاً ناجحاً من طلبة نادي الإمارات العلمي، الذين التحقوا بالنادي منذ طفولتهم، لينطلقوا منه نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والطموحات العلمية.

وقد أتاح النادي لهؤلاء الطلبة فرصة سرد تجاربهم الملهمة أمام الحضور، ليكونوا مصدر إلهام للأجيال القادمة من المنتسبين، ومن بينهم برزت مزنة محمد المنصوري، التي أصبحت اليوم عضواً في مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، بعد أن بدأت رحلتها كطالبة شغوفة بالتكنولوجيا والبحث العلمي، حيث واظبت على المشاركة في ورش العمل المختلفة، وتقدمت بثبات في مسارها العلمي، حتى أصبحت اليوم أحد صانعي القرار في النادي.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عيسى البستكي، أن البرنامج الصيفي لنادي الإمارات العلمي، يُجسد نموذجاً وطنياً ناجحاً في توجيه طاقات الشباب نحو آفاق علمية وتقنية متقدمة، ويترجم عملياً رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع التكنولوجي.

وأضاف: «من خلال سلسلة من الورش المتخصصة والبرامج التطبيقية، يعمل النادي على صقل مهارات المنتسبين، وتنمية شغفهم بالعلوم، وفتح آفاق رحبة أمامهم نحو مستقبل واعد.

إن الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد مستقبلاً، بل واقعاً نعيشه اليوم، وهي تقوم على تكامل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

والتقنيات النانوية، والواقع الافتراضي، والأمن السيبراني. لذا، فإن ورش النادي لا تُدرّب على المهارات التقنية فقط، بل تُدرّب على لغات العصر الجديد، ومن لا يتقنها اليوم، سيكون بعيداً عن فرص الغد».

وتأكيداً على هذا التوجّه، كرّم نادي الإمارات العلمي، وعلى هامش الحفل الختامي للدورة الصيفية، الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، تقديراً لدعمه المتواصل للنادي، وإسهاماته في ترسيخ مفاهيم الملكية الفكرية، وتمكين الشباب من حماية أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، في إطار بيئة وطنية محفزة على الإبداع والابتكار.