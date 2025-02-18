15 يوليو آخر موعد لتلقي ترشيحات جوائز «حمدان للعلوم»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن فتح باب التقديم للدورة الجديدة من الجوائز التربوية المحلية والخليجية لعام 2025، التي تهدف إلى تكريم المتميزين في المجال التربوي، وتحفيز التميز والابتكار في قطاع التعليم على المستويين المحلي والخليجي.

وحددت المؤسسة 15 يوليو 2025 آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح، كما سيتم تنفيذ ورش عمل تعريفية حول معايير الجوائز بين فبراير ويوليو 2025، بهدف تزويد المرشحين بإرشادات تفصيلية حول معايير التقديم ومتطلبات المشاركة، ما يسهم في رفع جودة الملفات المقدمة وتعزيز تنافسية المشاركين.

وسيتم لاحقاً بدء فعاليات التحكيم، تتبعها المقابلات والزيارات الافتراضية بين سبتمبر وأكتوبر 2025، قبل إعلان أسماء الفائزين، الذين سيتم تكريمهم في حفل رسمي خلال عام 2026.

ريادة تعليمية

وتكرّم الجوائز المحلية للمؤسسة الأفراد والمؤسسات التعليمية التي تحقق مستويات استثنائية من الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل جائزتي الطالب المتميز، والطالب الجامعي المتميز، اللتين تمنحان للطلبة الذين يظهرون تفوقاً أكاديمياً أو غير أكاديمي مدعوماً بالالتزام السلوكي والأخلاقي.

كما تحتفي جائزة المدرسة المتميزة بالمؤسسات التعليمية التي تحقق نتائج أكاديمية وسلوكية رائدة محلياً ودولياً، مع تطبيق أحدث أساليب الحوكمة التعليمية والابتكار الإداري.

وفي إطار تكريم الكفاءات التربوية، تسلط جائزة المعلم المتميز الضوء على المعلمين الذين يتجاوزون المعايير التقليدية، ويحققون إنجازات استثنائية في تحسين تجربة التعلم، كما تعترف جائزة التربوي المتميز بالمختصين التربويين الذين يتبنون استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التطوير التعليمي المستدام..

وامتداداً لرسالتها التعليمية، تسعى المؤسسة إلى دعم التميز التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال جوائز تحتفي بالمبدعين في القطاع التربوي. وتشمل جائزة الطالب المتميز التي تكرّم الطلبة المتفوقين أكاديمياً وغير أكاديمي وفق معايير متكاملة تجمع بين الأداء والابتكار والسلوك الأخلاقي. كما تسلط جائزة المعلم المتميز الضوء على المربين الذين يسهمون في تطوير أساليب التدريس وتعزيز جودة التعليم من خلال ممارسات تربوية متقدمة.

وفي مجال القيادة التربوية، تكرّم جائزة التربوي المتميز القيادات والمشرفين الذين أسهموا في تطوير الأنظمة التعليمية عبر تبني منهجيات رائدة، حيث تم توسيع نطاق الجائزة على المستوى الخليجي. أما جائزة المدرسة المتميزة، فهي تُمنح للمؤسسات التي تعتمد معايير أكاديمية متقدمة، وتطبق حلولاً تعليمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة التعلم وتأهيل الطلاب لمواكبة تحديات المستقبل.