نهيان بن مبارك: «صندوق الوطن» حريص على تجسيد رؤية القيادة في تمكين الشباب

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن الصندوق حريص كل الحرص على تجسيد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي تركز على دعم ورعاية وتمكين أبناء وبنات الوطن من أجل مستقبل إماراتنا الحبيبة.

مؤكداً أن صندوق الوطن يسعى بكل جهوده للعمل على تأهيل وتمكين شباب الإمارات، من خلال برامج ومبادرات، ولا سيما «مسارات الثانوية» التي تركز على خريجي الثانوية العامة.

جاء ذلك عقب احتفاء صندوق الوطن بتخريج 250 مشاركاً في النسخة الأولى من برنامج «مسارات الثانوية» من أبناء وبنات الإمارات الذين تخرجوا من الثانوية العامة ومضى عليهم عامان بدون عمل.

كما استطاع صندوق الوطن أن يوفر فرص عمل بدوام كامل في القطاع الخاص لحوالي 50 % منهم خلال 6 أشهر فقط من بداية تأهيلهم، حيث تم تعيين 124 منهم.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن صندوق الوطن أطلق برنامج «مسارات الثانوية» في أغسطس 2024 بهدف تزويد أبناء الإمارات بالمهارات والثقة والدعم اللازمين للنجاح في القطاع الخاص لدولة الإمارات.

وأوضح ياسر القرقاوي أن برنامج «مسارات خريجي الثانوية» اعتمد على منهج عملي ومباشر يتضمن 10 مراحل أساسية يتدرب من خلاله كافة المشاركين وتبدأ بالتدريب على تحديد الفرص المتاحة والمناسبة لما يمتلك المشارك من قدرات، ثم تعليم المشاركين الاستفادة من استخدام منصة نافس، وبناء الهوية الشخصية.

وإنشاء حضور مهني على «لينكدإن»، ثم البحث عن أصحاب العمل، وكذلك التدريب على الاستفادة من تأثر وقوة الذكاء الاصطناعي في التوظيف، ثم التدريب على التميز في المقابلات، وأسلوب التعامل مع عروض العمل، وكيفية النجاح في القيام بأعباء الوظيفة، وأخيراً إدارة التفاعلات في بيئة العمل.

وحول الخدمات الإضافية التي قدمها البرنامج للمشاركين، أكد القرقاوي أنه تم تقديم العديد من الخدمات المهمة بشكل اختياري للمشاركين المتميزين الراغبين في تطوير أنفسهم بشكل أكبر والتي تشمل برامج تدريبية على الثقافة الرقمية، أساسيات إدارة المشاريع.

ومقدمة في اللغة الإنجليزية للأعمال، ومهارات التواصل، وإعداد العروض التقديمية وكتابة الشرائح، وأخيراً الفاعلية والكفاءة. وأضاف إن أهم مؤشرات النجاح لبرنامج مسارات الثانوية العامة تتمثل في عدة أرقام، أهمها أن 124 مشاركاً حصلوا على وظائف منهم 115 في القطاع الخاص، و9 في القطاع العام.

كما شاركت في البرنامج 107 شركات في القطاع الخاص وظّفت خريجي البرنامج، كما أن استبانة رضا المشاركين أوضحت أن 90 % من المشاركين أعربوا عن رضاهم التام عن التدريب ودعم التوظيف.