طلبة جامعة بفيينا يزورون شرطة دبي

نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، زيارة لطلبة جامعة التكنولوجيا في فيينا، للحضور إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك ضمن مبادرة «أرض المواهب» التي أطلقها المجلس بهدف تعريف الطلبة على التخصصات العلمية في شرطة دبي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الجامعات والكليات على الواقع العملي، وتوفير فرص تعلم تفاعلية لهم تعزز تفكيرهم النقدي والتطبيق العملي للمفاهيم الأكاديمية في المستقبل.

وزار الوفد الطلابي المُكون من 16 طالباً و3 مُدرسين من الكادر التعليمي، المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ، واطلعوا على مختلف تخصصات العلوم الجنائية وتطبيقاتها العملية، ثم زاروا مركز الشرطة الذكي«SPS» في منطقة «سيتي ووك»، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري. كما زار الوفد الطلابي مركز البحث والتطوير في القيادة العامة لشرطة دبي، و مركز الطائرات المُسيرة ومبنى الأمانة التنفيذية في شرطة دبي.