انطلاق الأسبوع الأخير من برامج «صندوق الوطن» في 66 مدرسة ومركزاً

انطلقت فعاليات وأنشطة الأسبوع الرابع والأخير للبرامج الصيفية لصندوق الوطن، في 66 مدرسة ومركزاً، منها 56 مدرسة و5 مراكز ثقافية و5 مراكز شبابية على مستوى الإمارات تحت شعار «وطني إيماني ويقيني».

وشهدت نشاطاً بارزاً من جانب طلبة المدارس والجامعات الإماراتية، حيث تم إعداد عدد من المعارض التي تضم كافة الإنتاجات الإبداعية من رسوم وكتابة وخط وغيرها من استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك تتويجاً للجهود كافة المشاركين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشاد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن بالجهود المخلصة لكافة الجهات الراعية والداعمة وكافة الشركاء وكذلك إدارات المراكز والمدارس المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

وهو ما يدل على الروح الوطنية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه مستقبل هذا الوطن وأجياله القادمة، مثمناً جهود المدرسين والمدربين والخبراء والكتاب والمبدعين المشاركين في الأنشطة الإبداعية والتقنية والرياضية والفنية والأدبية والتراثية التي شهدها البرنامج.

وقال إن صندوق الوطن سيظل حريصاً كل الحرص على أن كافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه تجسيداً لرؤية حكومتنا الرشيدة، وفق أهداف وطنية واضحة تتمثل في تنميةُ الإنسان ولا سيما الشباب والأجيال الجديدة.

وتَمكينهم وتدريبهم، إضافة على تعزيز قيم الوطن الأصيلة في نفوسهم، وجعلهم أكثر اعتزازاً بهويتهم وانتمائهم للغتهم وتراثهم الأصيل وتعزيز انتمائهم وولائهم لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

وأضاف القرقاوي: إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لم تكن أبداً مجرد أماكن للتسلية وشغل أوقات الطلاب خلال الإجازة الصيفية، ولكنها ستظل فرصة يمكن استثمارها بشكل جيد لتعريف الأجيال الجديدة بقيم الإمارات الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، وهذا ما يعمل عليه الصندوق دائما.

وعبر الخطاط سعيد العامري عن سعادته البالغة بالمشاركة في أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن على مدى 4 أسابيع لتدريب وتعليم الطلبة الأسس والمبادئ الرئيسية للخط العربي وجمالياته، ومنحهم الفرصة للكتابة والإبداع بلغتهم الأم.

وقالت سهام ملدان مشرفة الأنشطة بالبرامج الصيفية لصندوق الوطن بمدرسة أبوظبي الدولية إن الطلاب المشاركين تفاعلوا بشكل إيجابي مع كافة الأنشطة التي ضمها البرنامج، وكان لدينا أحساس صادق بأنهم جميعا يدركون قيمة هذه الأنشطة التي تركز الهوية الوطنية والعربية لغة القرآن، والرموز التاريخية والتراث الإماراتي، والقيم الإماراتية الأصيلة.

ياسر القرقاوي:

الإسهام في بناء أجيال مؤمنة بهويتها وقادرة على الإبداع من أجل المستقبل