250 خريجاً في الدورات الصيفية لطلبة مدارس حتا

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس منطقة حتا، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 250 طالباً وطالبة.

حضر حفل التخريج الذي أقيم في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الإداري والمالي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، وجمع من أولياء الأمور.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي بهدف استثمار أوقات الطلبة.

وأشار معاليه إلى أن الطلبة هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وهذه الدورات تعمق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تخلق لديه مفاهيم خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأضاف: «إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كافة أطراف المنظومة التعليمية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية، لنتمكن معاً من إعداد جيل المستقبل».

وأكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مركز حماية الدولي، يطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكافة فئات المجتمع بما فيهم الطلبة.

ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي يحرص المركز على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كافة الممكنات لدعم الطالب بما في المصلحة الفضلى، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وفي ختام الحفل، استعرض الطلبة مهاراتهم في العروض والتشكيلات العسكرية التي شملت المسير العسكري البطيء والمعتدل، ثم حركات استعراضية نالت استحسان الحضور، كما شاهد الحضور عرضاً لفرقة شجعان حتا، وفقرة العازي، ثم بعد ذلك تم التقاط الصور التذكارية.