أتطمح لتصبح طبيباً؟ جامعة الخليج الطبية تتيح الفرصة لـ 100 طالب

أعلنت جامعة الخليج الطبية - إحدى الجامعات الأكاديمية الصحية الرائدة في المنطقة – عن منحها شهادات لـ 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية من خلال برنامجها الإعدادي، "أطمح أن أصبح طبيباً"، الذي يسلط الضوء ليس فقط على الإقبال والحماس المتزايد بين الشباب للانخراط في المجال الطبي والانضمام للمهن الطبية فحسب، بل وأيضاً يظهر الطلب المتزايد على التقديم للقبول في برامج جامعة الخليج الطبية عالمية المستوى.

برنامج "أطمح أن أصبح طبيباً" الذي يُقام سنوياً في حرم جامعة الخليج الطبية في عجمان، مُصمم لتعريف طلاب المدارس الثانوية بالعالم الديناميكي للتعليم الطبي وبالمهن المختلفة في مجال الرعاية الصحية. من خلال المحاضرات والمناقشات، وورش العمل العملية، والتجارب العملية داخل المختبرات، والتفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليج الطبية والمتخصصين في الرعاية الصحية، من خلال كل ذلك يكتسب الطلاب فهماً مباشراً لما يحتاجونه وما هو المطلوب منهم ليصبحوا أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وباحثين، وقادة الرعاية الصحية في المستقبل.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال رئيس جامعة الخليج الطبية: "نحن فخورون بهذه العقول الشابة المائة اللامعة التي أكملت هذه الرحلة بشغف وتفانٍ. برنامج "أطمح أن أصبح طبيباً" لا يغذي أحلامهم فحسب، بل يزودهم أيضاً بالثقة والتعرض المبكر لمهن الرعاية الصحية المختلفة، مما يجعل حلمهم وهدفهم واضحاً أمام أعينهم. كما يساعد هذا البرنامج على تأكيد بصمة جامعة الخليج الطبية الأكاديمية، حيث تساعد مثل هذه المبادرات في تشكيل طلاب جاهزين للمستقبل يمكنهم الازدهار واللمعان في عالم الطب المتطور".

وأضاف الأستاذ الدكتور هشام مرعي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، قائلاً: "الاستجابة الساحقة للبرنامج تعكس سمعة جامعة الخليج الطبية المتزايدة كمركز للتميز الأكاديمي. نحن ملتزمون بتنمية الطموح وبناء أساس قوي في العلوم الطبية من خلال التعلم المبتكر، والتعرض المبكر، والتوجيه".

وقد حظي البرنامج باستجابة مذهلة هذا العام، حيث تدفقت مئات الطلبات من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وحتى من خارج الدولة، مما يعكس المستوى العالي من الاهتمام بالانخراط في المِهن الطبية، وكذلك يعكس الاعتراف المتزايد بالتميز الأكاديمي لجامعة الخليج الطبية وشبكتها المتكاملة من المستشفيات ومراكز الأبحاث، وأيضاً تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات العالمية.

مع التوسع المستمر لجامعة الخليج الطبية – من خلال الشراكات الدولية والعالمية – هناك طلب غير مسبوق على القبول في برامجها الجامعية والدراسات العليا في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية وغيرها من المهن الصحية. ومع تسارع السباق نحو مهن الرعاية الصحية عالمياً، تواصل جامعة الخليج الطبية التميز كوجهة مفضلة للأطباء ومحترفي الصحة المستقبليين.

باب التسجيل في العام الدراسي القادم مفتوح، والمقاعد المتاحة توشك على الاكتمال.

للتفاصيل والاستفسارات المتعلقة بالتسجيل: www.gmu.ac.ae