سالم بن عبدالرحمن يُكرم المبدعين والطلبة المتفوقين

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة، مساء السبت، الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، لتكريم المبدعين السودانيين، والطلبة المتفوقين لعام 2025، في «قاعة الرازي» بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجمهورية السودان، تُليت بعده آيات بيّنات من القرآن الكريم، واستمع الحضور إلى فقرة شعبية موسيقية من التراث الإماراتي، قدمها العازف محمد حسن الجسمي. كما شاهدوا عرض «صدى الإنجاز» الذي تناول أنشطة المركز وفعالياته المتنوعة والندوات والملتقيات والاحتفالات التي نظمها خلال العام الماضي.

وألقى المهندس أحمد عمر خوجلي، رئيس المركز، كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على رعايتها السامية والكريمة لكافة الجاليات على أرض الإمارات، وإلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى قاعدة قوية لدعم النهضة العلمية والثقافية بفضل حرصه الدائم على رفعة العلم والعلماء. كما قدم الشكر إلى رئيس مكتب سموّ الحاكم على دعمه المستمر لمختلف مناسبات المركز، وحضوره الدائم وتشريفه لحفل المبدعين كل عام، وهنّأ الموظفين والمبدعين السودانيين من الحاصلين على جوائز التميز المهنية، والفائزين في فئة أنشطة المركز.

وألقى حمد أحمد إبراهيم، خريج جامعة الشارقة، كلمة الطلبة المكرميّن قدم فيها الشكر إلى إدارة المركز على الاهتمام بدعم الطلبة والعمل على تكريم المتفوقين، ما يسهم في زرع الجد والاجتهاد لديهم والسير في طريق العمل والمعرفة. وأشار إلى أن كل الخريجين سيكونون امتداداً مشرّفاً لهذا العطاء، وسفراء للعلم والخُلق، وسيتحملون المسؤولية بكل وعيٍ وولاء، ويردون الجميل بالعطاء، والإخلاص في العمل، والتفاني في خدمة الأوطان والمجتمعات.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن، في ختام الحفل بتكريم المبدعين والمتفوقين في فئات جوائز التميز: الإنتاج العلمي، والإنتاج الإعلامي، والتميز الوظيفي، وفئة خريجي الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وكرّم المتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات المدارس الثانوية والجامعات والكليات المختلفة بالدولة، والفائزين بجوائز المركز الاجتماعي السوداني. وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة الترفيهية الموسيقية والمسرحية، وركناً صحياً قدمت فيه مجموعة من الفحوص الطبية المجانية للحضور، وفعاليات مخصصة للأطفال.

حضر الحفل، المهندس عمر خوجلي، ومرتضى الزيلعي، نائب رئيس المركز، وعدد من ممثلي الأندية والمجالس السودانية بدولة الإمارات، وجمع غفير من أهالي المحتفى بهم وأفراد الجالية.