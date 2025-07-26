اختتام «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي» في العين

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، حفلاً ختامياً، لبرنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 25، الذي أقيم برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وذلك في الهيلي مول بالعين.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، إن النسخة الثالثة من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025»، التي أقيمت تحت شعار «عقول مبتكرة، مجتمع مستدام - استراح وقيّض بهيلي»، استهدفت دمج المعرفة وتنمية المهارات الذهنية مع المرح واللعب، بما يعمل على تعزيز قدرات وطاقات الأطفال بعد موسم دراسي طويل.



وأضافت أن هذا الدمج ينعكس على قدرات الأطفال على التفاعل الاجتماعي والتعاون والعمل في إطار المجموعة، ويعطيهم المساحة الكافية ليكتسبوا مهارات تساعدهم على تعلّم الاعتماد على النفس، كما يحفز الطاقات الابتكارية، ما يسهم في تعزيز العقل الناقد عند الأطفال.