طلبة الإمارات في الولايات المتحدة يتعرفون على إنجازات الدولة في تبادل الخبرات

نظّم مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن، جلسة حوارية، بعنوان: «تنافسية الإمارات ودور الشباب في التنمية وتعزيز التعاون الدولي»، حضرها 40 طالباً جامعياً في مختلف التخصصات من طلاب الإمارات الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعريفهم بإنجازات الإمارات في مجال تبادل الخبرات مع دول العالم.

ويأتي ذلك في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز التواصل مع الطلاب المبتعثين وتعريفهم بتطلعات ورؤى حكومة الإمارات للمستقبل، ورفع وعيهم بالتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأهمية التعاون الدولي.

تحدث في الجلسة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، بحضور علياء السويدي نائبة رئيس بعثة الدولة في واشنطن، ومنال بن سالم مديرة إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي، وفريق السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة.

وقال عبدالله لوتاه: «نفخر بما حققته حكومة ودولة الإمارات، وبمكانتها المتقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ودورها الريادي في الابتكار، والاستدامة، واقتصاد المعرفة، وغيرها من المجالات، ونؤمن بدور الشباب في ضمان استدامة هذا التقدم والازدهار.

ونؤكد المضي في طريق الريادة العالمية، من خلال بناء شراكات حكومية مع أكثر من 45 دولة حول العالم، نعمل معها على بناء القدرات وتعزيز الكفاءة وتطوير العمل الحكومي».

وناقشت الجلسة محاورة عدة أبرزها، التنافسية العالمية لدولة الإمارات، ومكانتها المتقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ودورها الريادي في الابتكار، والاستدامة، واقتصاد المعرفة، ومحور «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» ودوره في تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية محلياً وعالمياً.

وفي تفعيل وترجمة الشراكات الاستراتيجية التي توقعها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم. وتطرقت الجلسة إلى دور الشباب الإماراتي في التنمية، وأهمية اكتساب المعرفة والخبرات العالمية، ودور الطلبة في المساهمة في تحقيق أهداف وتوجهات رؤية نحن الإمارات 2031.

وفي إطار الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة، التقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مسؤولين من جامعة جون هوبكينز، وبحث معهم برامج مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وأهم ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال.

كما التقى الوفد علي الحوسني، نائب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وعبدالعزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي وكبار المسؤولين في مقر البنك الدولي، في العاصمة واشنطن، وبحث معهم سبل تعزيز الشراكة المثمرة والعلاقة البناءة بين الجانبين.