ولي عهد الفجيرة: ضرورة تبنّي أفضل الممارسات التعليمية للارتقاء بالمعارف

ترأّس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لجامعة الفجيرة بعد قرار دمجها، بحضور سعيد محمد الرقباني نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأكّد سموّه، ضرورة تبنّي أفضل المُمارسات التعليمية التي تدعم أداء الكوادر البشرية وترتقي بمعارفهم وقدراتهم وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في المجتمع.

وأشار سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لسير منظومة التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، ولمتطلباتها التطويرية التي تسهم في الارتقاء بتنافسية قطاع التعليم في الدولة، وتحقيق أفضل المُخرجات التعليمية.

واطّلع سموّه في الاجتماع، على مُستجدّات الوضع الحالي للجامعة بعد قرار دمجها، مُوجّهاً سموّه بدراسة التخصّصات والبرامج التي تخدم سوق العمل في إمارة الفجيرة والدولة.

كما وجّه سموّه بدراسة الاحتياجات اللوجستية والأكاديمية للجامعة، وضرورة مواكبة المتغيرات والمتطلبات التطويرية عبر توظيف أدوات التقنية الحديثة، بما يُسهم في تحقيق أفضل مستويات التميز والريادة. حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.