توحيد تقويم وإجازات المدارس الحكومية والخاصة والجامعات في الدولة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن هيكلية جديدة للتقويم الجامعي والمدرسي بدءاً من العام الدراسي 2025–2026.

وتشمل الهيكلية تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية للإجازات بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق المنهاج الوزاري، والجامعات.

ويبدأ تطبيق التقويم 25 أغسطس 2025، مع انطلاق الفصل الأول، الذي يُختتم بعطلة شتوية مدتها 4 أسابيع، تبدأ من 8 ديسمبر 2025 لغاية 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير.

وينطلق الفصل الثاني في 5 يناير 2026، ويستمر حتى عطلة الربيع التي تمتد من 16 إلى 29 مارس، على أن تُستأنف الدراسة في 30 مارس. ويبدأ الفصل الدراسي الثالث للمدارس في 30 مارس 2026، ويُختتم العام المدرسي والجامعي في 3 يوليو من العام نفسه.

كما تضمن التقويم المدرسي إدراج إجازات في منتصف كل فصل، بهدف توفير فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال العام الدراسي، حيث تبدأ إجازة منتصف الفصل الأول من 13 إلى 19 أكتوبر 2025.

أما إجازة منتصف الفصل الثاني، فتمتد من 11 إلى 15 فبراير 2026. وفي الفصل الثالث، تُمنح إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 31 مايو 2026، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

هيكلية جديدة للتقويم المدرسي توحّد الإجازات

هيكلية التقويم الجامعي تتضمن توحيد الإجازات مع المدارس