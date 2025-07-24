محاضرات لتعريف طلبة الأنشطة الصيفية بمفاهيم السلامة المرورية

نظمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة بمركز حماية الدولي في شرطة دبي، فعاليات توعوية وأنشطة ترفيهية لطلاب الأنشطة الصيفية في منطقتي دبي وحتا، استهدفت المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وذلك ضمن فعاليات البرنامج الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية.

وأكد العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في تعزيز الوعي المروري بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه.