فعاليات متنوعة في ملتقى أم سقيم المجتمعي

نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومجلس مديري مراكز الشرطة ومركز شرطة بردبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ملتقى «أم سقيم» المجتمعي، وذلك أمام مركز الشرطة الذكي «SPS»، في شاطئ أم سقيم، عبر مجموعة من الأنشطة التي شهدت مشاركة فاعلة من مختلف أفراد الأسرة من كافة الجنسيات.

وحضر الفعاليات، فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ونائبها النقيب سعيد غدير، والملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، ومحمد الحجاجي، مُنسق عام مجلس الروح الإيجابية، وبحضور أكثر من 1000 شخص على مدار يومين.

وتضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية للأطفال، والتعريف بكيفية التواصل مع شرطة دبي. وأكدت فاطمة بوحجير، أن تنفيذ الفعاليات ضمن مبادرات مجلس الروح الإيجابية يهدف إلى تحقيق الهدف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.