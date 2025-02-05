خالد بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة ويكرّم الطلبة المتفوقين

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، حفل تخريج دورات المرشحين الـ36، والجامعيين الـ38، والجامعيات الـ21، والدفعة الثالثة من الطلبة الموفدين من الدول الصديقة، من كلية الشرطة، وذلك بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وهنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين من أبناء وبنات الوطن، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية خدمةً للوطن وقيادته الرشيدة، داعياً الخريجين إلى تبنّي نهج التميُّز والريادة في العمل الشرطي بالحرص على مواكبة أحدث المناهج والأساليب الحديثة في استشراف مستقبل المجال الأمني والشرطي الذي يشهد تحولات متسارعة.

كما توجّه سموّه بالتهنئة إلى الخريجين من الدول الصديقة، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في خدمة أوطانهم، ونقْل الخبرات العملية والمعارف الشرطية التي اكتسبوها في فترة تدريبهم في الكلية إلى صفوف الوحدات الشرطية والأمنية في بلدانهم.

حضر حفل التخريج معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي؛ وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمَدين لدى الدولة وعدد من كبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب أهالي وأُسر الخريجين.

وكرَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الطلبة المتفوقين في مختلف الدورات التي بلغ مجمل عدد الخريجين فيها 388 طالباً وطالبة، ومن ضمنهم 53 طالباً وطالبة من 31 بلداً من الدول الصديقة.

سيف الشرف

وسلَّم سموّه سيف الشرف إلى الطالب المرشح عبدالله علي عبدالله بن زايد المخزومي، الذي حلَّ في المركز الأول على مستوى المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية، والأول في المشاة، والأول في الأسلحة والرماية، والأول في التدريب التخصصي.

وحصل سالم وليد سالم عبدالرحمن الشامسي على المركز الأول على مستوى دورة الجامعيين من فئة الذكور، فيما حصلت سارة عبدالله علي حسن الزعابي على المركز الأول في فئة الإناث.

وعلى مستوى دورة الجامعيين من الدول الصديقة، جاء كارولاي ساندور، من جمهورية المجر، في المركز الأول بالمجموع العام. وعلى صعيد الطالبات، فازت ستيفاتي آن ميشيل، من الولايات المتحدة الأمريكية، بالمركز الأول في المجموع العام والقيادة.

وألقى العميد وليد سالم الشامسي، قائد كلية الشرطة، كلمة تقدَّم فيها بجزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها مؤكداً أنَّ ما وصلت إليه كلية الشرطة من تميُّز وريادة في العلوم الشرطية والأمنية، ما هو إلا ثمرة من ثمار توجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله».

وتقدَّم قائد كلية الشرطة، في كلمته، بخالص عبارات العرفان إلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تشريف سموّه الكلية لحضور حفل التخريج.

وعبَّر عن الشكر والتقدير للفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيـان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على متابعة سموّه المباشرة لشؤون الكلية التي تواصل تميُّزها في مسيرتها الأكاديمية وريادتها في العلوم الشرطية والأمنية إقليمياً ودولياً.