«دبي العطاء» و«باي رو» تتعاونان لدعم التعليم عبر معاملات الدفع اليومية

أعلنت دبي العطاء، عن شراكة استراتيجية مع «باي رو» (PayRow)، شركة حلول الدفع التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومن خلال هذا التعاون، ستساهم «باي رو» بنسبة مئوية من رسوم الخدمات المالية من المعاملات المؤهلة لدبي العطاء، دعماً لرسالتها المتمثلة بتمكين الأطفال والشباب من خلال التعليم.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «تُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً لكيفية مساهمة ابتكارات القطاع الخاص في مواجهة التحديات العالمية. ومن خلال تحويل المدفوعات اليومية إلى فرصة للعطاء، تُسهّل «باي رو» على الشركات والأفراد المساهمة في التغيير الإيجابي».

وقال غانم عيد بن وقية، الرئيس التنفيذي لشركة «باي رو»: «يُمثل تعاوننا مع دبي العطاء خطوةً مهمةً في تسخير الحلول الرقمية لدعم القضايا الإنسانية».