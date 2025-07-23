ورش العمل تجارب مخبرية للطلبة في معسكر «الموانئ» الصيفي

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المعسكر الطلابي الصيفي الأول للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً، في مبادرة نوعية تعكس حرص المؤسسة على إشراك أجيال المستقبل في تحقيق التوجهات الاقتصادية لدبي، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المتعاملين.

وشمل برنامج المعسكر مجموعة من ورش العمل والبرامج التفاعلية ومحاضرات التوعية وإجراء التجارب المخبرية، التي تتعلق باختصاصات المؤسسة وأدوارها الحيوية. وفي ختام البرنامج، أقيم حفل تخريج الطلبة.

حيث كرم سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه سعيد البناي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، المشاركين بالشهادات بحضور أولياء أمورهم، تقديراً لمشاركتهم الإيجابية وروحهم التفاعلية.

وبهذه المناسبة قال ناصر النيادي، خلال حفل التخريج: إن «استثمارنا في أبنائنا الطلبة هو استثمار في مستقبل المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى دور المؤسسة الرئيسي في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً مستداماً لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأكد النيادي أهمية تشجيع الطلاب على العمل في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة ضمن اختصاصاتها المتنوعة والتي تشمل البيئة والاستدامة، والترخيص التجاري، والهندسة المدنية، والموانئ والسلامة البحرية والخدمات الجمركية، وضرورة توعية مختلف فئات المجتمع بالدور المحوري لهذه القطاعات، وتحفيزهم على التعمق فيها واستكشافها والعمل فيها مستقبلاً.