56 موقعاً تستضيف فعاليات الأسبوع الثالث من البرامج الصيفية لـ«صندوق الوطن»

شهدت الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقدمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن في أكثر من 56 موقعاً على مستوى الدولة إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعها الثالث.

حيث قدمت رؤية جديدة للأنشطة الصيفية، تركز على الهوية الوطنية واللغة والموروث الإماراتي الذي يمثل كافة البيئات الإماراتية. وشارك في إدارة البرامج عدد من المبدعين والفنانين والمفكرين الإماراتيين، إضافة إلى أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية من المشرفين والمدرسين.

وتشمل الفئات الـ3 المشاركة في الأنشطة الصيفية لصندوق الوطن الطلاب من 8 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 13 سنة، ومن 14 إلى 16 سنة، فيما أشاد أولياء الأمور والطلاب بالأنشطة المتنوعة التي تتعلق بـ«العربية لغة القرآن» ودورها في تعزيز اللغة العربية وفنونها وآدابها.

من جانبه أشاد ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، بجهود نحو 56 مدرسة ومركزاً ثقافياً وشبابياً على مستوى الدولة، مثمناً جهود كافة المشاركين في الأنشطة من كتاب الإمارات ومبدعيها ومفكريها، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع الصندوق، والتي كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق برامجه الصيفية، هذا النجاح اللافت.

وأكد أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كانت واضحة منذ اليوم الأول لكافة القائمين على البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بأن تلبي الأنشطة آمال الطلاب وأولياء الأمور وأن تصل بقيم الهوية الوطنية ومكوناتها إلى الجميع.

وأوضح أن البرامج قدمت رؤية مختلفة للبرامج الصيفية، تضمن محتوى معرفياً متميزاً ومبسطاً يراعي كافة المراحل السنية المشاركة.