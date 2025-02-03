تخريج 120 طالباً من «سامسونغ للابتكار»

احتفى البرنامج الوطني للمبرمجين و«سامسونغ غلف» للإلكترونيات، بتخريج منتسبي برنامج «سامسونغ للابتكار 2024» والذي تم إطلاقه بعنوان «إعادة تصور المستقبل»، وضم 120 طالباً تم تدريبهم وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وعزز البرنامج مهارات المنتسبين من مختلف أنحاء الدولة في موضوعات أساسية مثل الإحصائيات والخوارزميات والبرمجة، مع التركيز على لغة «بايثون» وتطبيقاتها في التعلم الآلي.

وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن تأهيل وتخريج دفعة من المبتكرين في المجالات التكنولوجية، يجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، ويعكس موقعها الريادي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أكد دوهي لي، رئيس شركة «سامسونغ غلف» للإلكترونيات، أن تخرج دفعة هذا العام من مخيم سامسونغ للابتكار، يمثل إنجازاً بارزاً في سعي سامسونغ غلف لتأهيل الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي.