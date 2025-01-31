جامعة الإمارات تستهدف الـ 200 جامعة الأفضل عالمياً 2026

ترأس معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الجامعة للعام الأكاديمي 2024 - 2025، الذي عقد في الحرم الجامعي بمدينة العين.

استهل معالي زكي أنور نسيبة الاجتماع وعبّر عن شكره وامتنانه لأعضاء المجلس الموقرين والمستشارين الخارجيين على التزامهم العميق بدعم رؤية الجامعة ورسالتها.

وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي تقييم أداء جامعة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجامعة 2023 - 2026. وقد تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على الإنجازات التي تحققت.

وكذلك مواجهة التحديات، وتم التأكيد على التزام المجلس بتحقيق هدف الجامعة في أن تصبح ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بحلول عام 2026. وقد اطلع المجلس من خلال عملية التقييم على مستوى التقدم الذي أحرزته الجامعة في أهدافها الاستراتيجية الثلاثة، وهي: نجاح الطلبة، والبحث والابتكار، والتأثير في المجتمع.