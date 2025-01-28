جمعية المعلمين تستعرض مبادراتها الابتكارية

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالجهود التي تبذلها جمعية المعلمين في دولة الإمارات، ودورها في الارتقاء بقدرات المعلم في الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وحضره صلاح خميس الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات، ونائبه الدكتور أحمد آل علي، ومشعل الخديم، أمين السر العام، والدكتورة حصة عبيد الطنيجي، وموزة الكندي، وميرة المطر.

استعراض

وتم خلال اللقاء استعراض رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، وأهم المبادرات التي تقوم بها ومنها جائزة جمعية المعلمين للابتكار، التي تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين الابتكارية في المجتمعين، المحلي والعالمي، وتعمل على ترسيخ القدرات التنافسية بين المعلمين في الميدان التربوي، ونشر ثقافة الابتكار بين الهيئات التدريسية.

وأوضح صلاح خميس الحوسني أن رؤية جمعية المعلمين تركز على الارتقاء بالمعلم في دولة الإمارات، والإسهام في بناء مهاراته بتنفيذ باقة من البرامج التثقيفية والتعليمية والفنية والمهنية النوعية بالتعاون مع شركاء الجمعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقد حددت الجمعية خمسة أهداف استراتيجية ويأتي على رأسها ترسيخ وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة، وقيادتها، والإسهام في إبراز ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية، وتمكين المعلم من اكتساب القدرات المهنية الحديثة. وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات، إلى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، درعاً تذكارية، تعبيراً عن شكره وأعضاء الجمعية على حفاوة الاستقبال.