طلاب جامعة أبوظبي يستعرضون مشاريعهم النهائية أمام نخبة من الخبراء والخريجين

استضاف برنامج التصميم الداخلي في جامعة أبوظبي نخبة من خبراء القطاع والمتخصصين في المجال الأكاديمي ومن خريجي الجامعة المتميزين ضمن حرم الجامعة الرئيسي في أبوظبي لتقييم مشاريع التخرج النهائية للطلبة، والتي بلغ عددها 26 مشروعاً.

وضمّت لجنة التقييم 8 من كبار المصممين وممثلي شركات مثل «مينوتي»، و«بلومينغديلز دبي»، و«Aati»، و«إنسايت للمقاولات والتصميم الداخلي»، و«AECOM»، و«الجامعة الكندية دبي»، و«أمالية للديكور». وشارك في اللجنة أيضاً عدد من خريجي جامعة أبوظبي الذين يتمتعون بخبرة تزيد على عشر سنوات.

وقال الدكتور أحمد الشخص، منسق برنامج التصميم الداخلي والأستاذ المساعد في التصميم الداخلي بجامعة أبوظبي: «قدّم طلابنا مشاريع مبتكرة تعكس فهماً عميقاً لاتجاهات التصميم الحديثة، وتفكيراً يركز على احتياجات المستخدم، إلى جانب القدرة على التطبيق العملي».