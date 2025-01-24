سلطان بن أحمد: نفخر بالخريجين وإنجازاتهم وهم جزء من عائلة جامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، الحفل السنوي لرابطة خريجي جامعة الشارقة، والذي أقيم في الساحة الخارجية لقاعة المدينة الجامعية.

وأشار سموه خلال كلمة ألقاها أن جامعة الشارقة وصل اسمها لـ 116 دولة حول العالم، من خلال شبكة من السفراء تضم 46 ألف خريج وخريجة من حملة شهادات الجامعة، مرحباً سموه بجميع الخريجين.

وأضاف سمو الشيخ سلطان بن أحمد: قبل سنوات قليلة قمنا بتوجيه إدارة جامعة الشارقة ومكتب رابطة الخريجين بأن لا يقتصر الدور التنظيم السنوي فقط، بل تكون هناك أفكار متجددة لتفعيل هذا التواصل، وهذا ما حصل فعلاً، فقد تم تأسيس فروع لرابطة الخريجين في أكثر من دولة، وتنظيم لقاءات للخريجين في مختلف الكليات، وعقد الورش والندوات التفاعلية ومؤتمر دولي، وغيرها من الأفكار المميزة.

واختتم سموه كلمته مؤكداً فخره واعتزازه بخريجي الجامعة وبكل الإنجازات التي حققوها في مختلف مجالات الحياة، مذكراً سموه إياهم بأنهم جزء لا يتجزأ من عائلة جامعة الشارقة.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة والحضور فقرة فنية قدمها طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، إضافة إلى فقرة موسيقية قدمها الخريج حمد موسى آل علي.

وتفضل بعدها سمو رئيس الجامعة بتكريم الرعاة والداعمين لرابطة خريجي جامعة الشارقة، شاكراً سموه دعمهم السخي ومتميزاً لهم التوفيق والنجاح.

وعلى هامش حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة، زار سموه معرض رواد الأعمال لخريجي الجامعة، والذي تم خلاله عرض مختلف المنتجات المدعومة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ملتقياً سموه الطلبة ومحفزاً إياهم للاستمرار في هذا المجال، مؤكداً سموه تقديم الدعم الكامل من قبل جامعة الشارقة وإدارتها لجميع رواد الأعمال من الطلبة والخريجين.

شهد الحفل السنوي لرابطة الخريجين وتفقد معرض رواد الأعمال