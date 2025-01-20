سلطان بن أحمد يشهد تخريج طالبات جامعة الشارقة دفعة خريف 2024

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، في قاعة المدينة الجامعية، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة البالغ عددهن 681 خريجة من مختلف الكليات.

واستهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لتفضله برعاية وحضور حفل تخريج طالبات العلم والمعرفة، كما بارك للخريجات نجاحهن وتفوقهن، ولآبائهن وأمهاتهن، الذين ساندوهن في رحلتهن العلمية بكل حب وتفانٍ.

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في إنشاء الجامعة وتطويرها قائلاً: «نحتفل بتخريج كوكبة متميزة من بناتنا الفضيلات، المتسلحات بالعلم والمعرفة والقيم النبيلة، اللواتي يتهيأن للالتحاق بسوق العمل وهن في أرقى درجات التميز والتمكن».

وألقت الخريجة شيخة الكتبي من كلية الاتصال كلمة نيابة عن الخريجات، توجهت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إنشاء الجامعة وتأسيسها التأسيس الصحيح، وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على دعم سموه المستمر ورؤيته، التي جعلت من جامعة الشارقة منارة علمية رائدة، تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للطالبات الخريجات من كل برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة، مباركاً سموه بالتخرج ومتمنياً لهن التوفيق في الجانب العملي في حياتهن المقبلة.

كما تفضل سموه بتقديم شهادة شكر وتقدير لذوي الطالبة هدى سلطان، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل فترة قصيرة من تخرجها مع هذه الدفعة، بعد أن أكملت دراستها بالجامعة.