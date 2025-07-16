«أمناء» جامعة الإمارات يستعرض أجندة التميز الأكاديمي وتطوير الأبحاث

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات اجتماعه السادس والأخير للعام الأكاديمي 2024/ 2025 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.

ورحب معالي الرئيس بموزة المهيري التي انضمت مؤخراً لمجلس الأمناء، وأعرب عن امتنانه لجميع الأعضاء والمستشارين الخارجيين على التزامهم الراسخ ومساهماتهم الفعالة ودعمهم للأولويات الاستراتيجية للجامعة، التي قدموها خلال العام الأكاديمي. وأشار معاليه إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في تصنيف كيو إس للجامعات لعام 2026.

حيث ارتقت من المركز 261 إلى المركز 229، مسنداً هذا الإنجاز إلى الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للجامعة. واستعرض المجلس الأجندة الشاملة التي تشمل التميز الأكاديمي، وتطوير الأبحاث، والسياسة المؤسسية.

وناقش المجلس عدداً من المبادرات ذات الأثر العالي وتضمنت تنسيق الدورة الاستراتيجية للجامعة 2027-2031 مع منهجية التخطيط الاستراتيجي للجهات الاتحادية لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتدشين مركز جامعة الإمارات للحوسبة فائقة الأداء لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي للإعلام لتعزيز الهوية الوطنية والابتكار الإعلامي.

والافتتاح الرسمي لمركز فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في جامعة كيئو اليابانية، والمبادرة المشتركة بين جامعة الإمارات ووزارة الخارجية لإطلاق «الكرنفال الأكاديمي»، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي.

ووافق المجلس على إطلاق برنامج ماجستير جديد في الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإنشاء مركز لأبحاث البيئة الصحراوية، ومراجعة رسوم الالتحاق للطلبة الدوليين وتنقيح التقويم الأكاديمي لعام (2025 - 2026) والسياسة البحثية الجديدة.