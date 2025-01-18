نهيان بن مبارك: دور محوري للتعليم في بناء جسور التواصل بين الشعوب

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه في العاصمة أبوظبي، وفداً يضم 19 طالباً وطالبة من كلية مينلو الأمريكية، التي تُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في وادي السيليكون، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي والتعاون الأكاديمي بين الإمارات ودول العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال الاستقبال، على الدور المحوري الذي يلعبه التعليم في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي والعلمي يمثل أساساً للعلاقات القوية بين الدول ودعامة رئيسية للاقتصادات المعرفية.

وقال معاليه إن استضافة طلاب من كلية مينلو تعكس التزام الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بترسيخ قيم التسامح والتفاهم المتبادل من خلال التعليم، وإن دعم القيادة الرشيدة لمثل هذه المبادرات يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، مع التركيز على المجالات التي تواكب تطورات العصر مثل الذكاء الاصطناعي، والقيادة، والتفكير النقدي، مؤكداً معاليه:

«نحن نؤمن بأن العلم والمعرفة هما الأدوات الأقوى لمواجهة تحديات العالم، مثل التغير المناخي، بل أيضاً لدفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

وتُعد كلية مينلو واحدة من الكليات المتميزة في الولايات المتحدة، حيث تأسست عام 1927 وتقدم برامج أكاديمية تركز على القيادة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وتجمع بفضل موقعها في قلب وادي السيليكون، بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، مع تحقيق نسب توظيف عالية تصل إلى 70 % من خريجيها فور تخرجهم.