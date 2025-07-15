شرطة دبي تنظم محاضرة توعية لطلبة البرنامج الصيفي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لطلبة البرنامج الطلابي الصيفي، في مجمع زايد التعليمي بمنطقة عود المطينة، وذلك حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية، أن مبادرة «التزامكم سعادة»، تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك لنقل الرسائل الإيجابية، وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور، بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».

ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين، ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة، لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.