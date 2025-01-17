سلطان بن أحمد يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا لفصل الخريف 2024 بالجامعة، البالغ عددهم 252 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال الحفل الوقوف مع الخريجين والاحتفاء بهم وبإنجازهم الذي يفخر به الجميع، مؤكداً سموه أن التخرج ليس محطة يُختتم بها المشوار الدراسي، بل هو باب يفتح آفاقاً جديدة وتحديات مقبلة لتحقيق الأحلام التي يسعى إليها الطلبة.

وقال سموه: «لطالما كان النجاح حليف أصحاب العزم، والإنجاز نصيب الساعين إليه بجد واجتهاد، واليوم، أوجه كلمتي لكم ولزملائكم كافة خريجي وخريجات جامعة الشارقة، أنتم لستم مجرد خريجين، بل أنتم صناع الغد، وأنتم الأمل الذي تتطلع إليه أوطانكم».

ودعا سموه الخريجين إلى التسلح بالعزيمة والإيمان بالقدرات قائلاً: «قد تواجهون في طريقكم صعوبات وقد يطرق الشك أبوابكم، لكن تذكروا دائماً أن العزيمة هي وقود النجاح، وأن المستحيل مجرد كلمة أمام من يؤمن بقدراته، فكونوا أولئك الذين لا يهابون التحديات، بل يتحدونها ويصنعون منها سلالم للصعود».

وشدد سموه على أهمية التركيز على الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التي تطرأ على مجالات الحياة.