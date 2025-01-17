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خالد بن محمد يلتقي رئيس جامعة تسينغهوا الصينية

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وام

أبوظبي
خالد بن محمد ولي لومينغ خلال اللقاء
وام
خالد بن محمد ولي لومينغ خلال اللقاء

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، البروفيسور الدكتور لي لومينغ، رئيس جامعة تسينغهوا الصينية.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز جسور التعاون الثنائي في المجالات الأكاديمية.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وريما المقرب المهيري، عضوة مجلس أمناء جامعة زايد، المديرة التنفيذية للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي.

وتعد جامعة تسينغهوا، التي تأسست عام 1911 في العاصمة الصينية بكين، إحدى أبرز الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم، حيث تحتضن أكثر من 38 ألف طالب يدرسون في مختلف المعاهد والمؤسسات البحثية التابعة للجامعة، التي تقدم 51 برنامجاً جامعياً وأكاديمياً يشمل أكثر من 200 تخصص علمي، من أبرزها العلوم الاقتصادية والهندسة المدنية وهندسة الفضاء والدراسات الاجتماعية والقانونية والطب والفن، وغيرها من التخصصات الأكاديمية التي تصنف الجامعة كأفضل جامعة آسيوية وفقاً لتصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2024».