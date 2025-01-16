سلطان بن أحمد يعتمد تخريج 1542 طالباً من جامعة الشارقة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة رقم 58 في مكتب سموه بالجامعة.

واعتمد المجلس تخريج 1542 طالباً وطالبة، أنهوا متطلبات التخرج في فصلي الصيف 2023 - 2024، والخريف 2024 - 2025 منهم 54 في برامج الدكتوراه و244 في برامج الماجستير و8 في برامج دبلوم الدراسات العليا و1236 في برامج البكالوريوس المختلفة.

ووافق المجلس على توصيات اللجان الفرعية التي تضمنت تقارير اللجنة المالية، والأكاديمية، والالتزام والتدقيق الداخلي، والتوطين، ونظام إدارة المخاطر بالجامعة، إلى جانب اعتماد تقرير المدقق الخارجي لميزانية الجامعة.

واعتمد المجلس تأسيس «مركز الشارقة الذكي للبحوث القضائية والقانونية» بالتعاون مع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، كما اعتمد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2030، التي تركز على تعزيز توطين الوظائف الإدارية والأكاديمية، والبدء بزيادة عدد حاملي الماجستير والدكتوراه.

ووافق المجلس على تحويل برنامج «بكالوريوس الطب والجراحة» إلى «دكتور في الطب» وإعطاء الفرصة للطلبة الحاصلين على بعض درجات البكالوريوس الأكاديمية ممن تنطبق عليهم شروط القبول للالتحاق ببرنامج الطب.

كما اعتمد المجلس طرح 4 برامج أكاديمية جديدة هي: ماجستير العلوم في التحول الرقمي، الماجستير في ممارسة التمريض المتقدمة، الماجستير في إدارة العقارات، ماجستير الآداب في الاتصالات الاستراتيجية للسياحة. كما اعتمد المجلس ترقية 16 عضو هيئة التدريس، 9 منهم تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ، و7 إلى درجة أستاذ مشارك.