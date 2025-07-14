استمرار قبول طلبات المنح الدراسية بجامعة دبي

أعلنت جامعة دبي استمرار تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد 2025/ 2026 ضمن منحتها السنوية، وعددها 3 منح كاملة، والتي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب التسجيل، وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل والتسجيل في هذه المنح، وغيرها من المنح العديدة، التي تقدمها سنوياً، والتي تشمل عدداً كبيراً من المنح والخصومات للمواطنين والمقيمين.

وتقدم الجامعة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين، والذين حصلوا على معدل 98 % وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية في الاتصالات والطاقات الجديدة والمتجددة، والقانون.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، رفع شعار وهدف «جودة التعليم» في الإمارات، وربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة، ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أنها مستمرة في قبول طلبات المنح العديدة، التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، والتي تصل إلى عدد كبير من المنح التعليمية والخصومات منها هذه المنح الثلاث، والمنح الكاملة التي تقدمها للمواطنين لدراسة هندسة الكهرباء في الاتصالات والطاقة المتجددة وهندسة الحاسوب، وكذلك المنح الكاملة لبرامج الماجستير في علوم البيانات، وفي الأمن السيبراني، والمنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى.

كما أشارت الجامعة إلى إمكانية الدعم المادي للطلبة، من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين، الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية إحدى فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.