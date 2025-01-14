تعاون بين «حمدان الطبية» وجامعة الخليج العربي

وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج العربي في البحرين، خلال اجتماع مجلس الأمناء الـ96 ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس الجامعة.

وقال الدكتور خليفة السويدي: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرصنا على تنمية المكتسبات العلمية والثقافية والابتكارية من خلال مدّ جسور التعاون وخلق شراكات استراتيجية مع كافة المؤسسات التعليمية حول العالم والجهات الأخرى ذات الصلة بأنشطتنا.

ونأمل أن تكون هذه المذكرة انطلاقة حقيقية لإنجازات كبيرة نسهم من خلالها في تحقيق الكثير من النجاحات واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف». ووفقاً لمذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التعاون المشترك في مجال التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار.

بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجالات التميز التربوي والطبي وتبادل الخبرات التربوية والطبية بينهما وفق المستجدات، بما يسهم في تخطيط برامج الرعاية المختلفة التي تستهدف المتميزين والموهوبين والمبتكرين.

بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الطرفين في تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة في معايير التميز والجودة التعليمية والطبية لتحقيق المنفعة العامة. كما يقوم الطرفان بتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية المتخصصة بهدف تطوير الكوادر البشرية في مجال التميز الطبي والتربوي والموهبة والابتكار.