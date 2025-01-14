جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي

بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع الزراعة، أعلنت الجامعة عن إنشاء مجلس الخبراء الزراعي، من خلال دمج الخبرات التقليدية مع المعرفة الحديثة لدعم الزراعة المستدامة، مع التركيز والحفاظ على الإرث الزراعي بمنطقة العين.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة أن هذه الخطوة المهمة، تعتبر دافعاً نحو المساهمة في تحسين وتطوير القطاع الزراعي من خلال بناء شبكة تواصل قوية بين المزارعين والمتخصصين.

من جهته أشار الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، إلى أن المجلس يهدف أن يكون منصة مهمة لنقل المعارف المتوارثة من كبار المزارعين إلى الأجيال الشابة، بما يعزز قدراتهم على مواجهة التحديات الزراعية المعاصرة، مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على الإرث الزراعي.

حيث سيعمل المجلس على تقديم استشارات متخصصة للمزارعين حول أفضل الطرق لضمان استدامة الزراعة الحديثة، والتكيف مع التغيرات البيئية المستمرة. وسينظم المجلس برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تمكين الشباب والمزارعين الجدد من تعلم وتطبيق أساليب الزراعة المتطورة، وتقديم الحلول لتحديات مثل إدارة الموارد المائية، مكافحة الأمراض النباتية، وتحسين الثروة الحيوانية. كما يسعى المجلس إلى تعزيز الابتكار الزراعي من خلال تشجيع الأفكار والأبحاث والمبادرات الجديدة.